АПЛ: Забарный помог "Борнмуту" победить, "Брентфорд" с Ярмолюком проиграл, успех "Ливерпуля"

Состоялись еще три поединка 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

В матчах 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Борнмут" Ильи Забарного в гостях обыграл "Кристал Пэлас" (0:2), "Брентфорд" Егора Ярмолюка на выезде уступил "Брайтону" (2:1), а "Ливерпуль" на чужом поле победил "Шеффилд Юнайтед" (0:2).

"Борнмут" вышел вперед на 25-й минуте усилиями Маркоса Сенеси. А на 90+1-й минуте "вишни" забили второй гол в ворота "Кристал Пэлас" – отличился Киффер Мур.

Забарный появился на поле в стартовом составе и отыграл полный матч. На 63-й минуте украинский защитник получил желтую карточку.

После этой победы "Борнмут" (16 очков) занимает 15-е место в АПЛ. "Кристал Пэлас" (16 баллов) идет на 14-й позиции.

В параллельном матче "Брентфорд" на 27-й минуте открыл счет в игре против "Брайтона" – Бриан Мбемо реализовал пенальти.

Однако команда экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби смогла оформить камбэк. На 31-й минуте счет сравнял Паскаль Гросс, а на 52-й минуте 18-летний Джек Хиншелвуд принес "чайкам" победу.

Ярмолюк вышел в стартовом составе "пчел" и был заменен в перерыве.

"Брентфорд" (19 очков) остался на 11-м месте в АПЛ. "Брайтон" (25 баллов) поднялся на седьмую строчку.

В еще одном поединке, который проходил одновременно с двумя предыдущими, "Ливерпуль" впервые поразил ворота "Шеффилд Юнайтед" на 37-й минуте – гол забил Вирджил Ван Дейк. Точку в этой игре на 90+4-й минуте поставил Доминик Собослай.

"Ливерпуль" (34 очка) располагается на втором месте в АПЛ, отставая от лидера "Арсенала" Александра Зинченко на два балла. "Шеффилд Юнайтед" (5 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

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