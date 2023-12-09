АПЛ: Забарный помог "Борнмуту" разнести "Манчестер Юнайтед", "Брентфорд" с Ярмолюком проиграл аутсайдеру (видео)

Состоялись два поединка 16-го тура чемпионата Англии с участием украинских футболистов.

В матчах 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Борнмут" Ильи Забарного на выезде разгромил "Манчестер Юнайтед" (0:3), а "Брентфорд" Егора Ярмолюка в гостях уступил "Шеффилд Юнайтед" (1:0).

Уже на 5-й минуте встречи "вишни" вышли вперед против МЮ усилиями Доминика Соланке. Во втором тайме подопечные Андони Ираолы развили свой успех – на 68-й минуте забил Филипп Биллинг, а спустя еще пять минут отличился Маркос Сенеси.

Могли гости забивать и четвертый мяч в ворота "красных дьяволов", но гол Данго Уаттары на 90+2-й минуте был отменен из-за игры рукой.

Забарный вышел в стартовом составе "вишен" и провел на поле полный матч. Украинский защитник надежно действовал в обороне и был одним из лучших в составе своей команды.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут"

Эта победа позволила "Борнмуту" (19 очков) подняться на 13-е место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (27 баллов) остался на шестой строчке.

В следующем туре команда Забарного 16 декабря примет "Лутон", а подопечные Эрика тен Хага днем позже на выезде сыграют против "Ливерпуля".

В другом матче украинский полузащитник "Брентфорда" Ярмолюк вышел на замену и отыграл весь второй тайм, но не помог своей команде избежать поражения от "Шеффилд Юнайтед".

Победу хозяевам принес Джеймс Макети, который стал автором единственного результативного удара в компенсированное к первому тайму время.

После этого поединка "Брентфорд" (19 очков) занимает 11-е место в чемпионате Англии. "Шеффилд Юнайтед" (8 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре клуб Ярмолюка 17 декабря примет "Астон Виллу". Днем ранее "Шеффилд Юнайтед" на выезде сыграет против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

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