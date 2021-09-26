"Аплодирую Усику": как мир бокса отреагировал на сенсационную победу украинца над Джошуа

"Аплодирую Усику": как мир бокса отреагировал на сенсационную победу украинца над Джошуа

Авторитетные специалисты, бывшие чемпионы и коллеги рассыпались в комплиментах Саше.

Украинский боксер Александр Усик, победив единогласным решением судей британца Энтони Джошуа, стал новым чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.

Вот как на сенсационный успех нашего соотечественника отреагировал мир бокса.

Бывший чемпион мира Виталий Кличко: "Прекрасный бой, умный. Я очень счастлив. Александр проделал безупречную работу. Вся страна в восторге. Он - следующий чемпион мира в супертяжах после Владимира Кличко. Прекрасный результат. Мы очень довольны".

Известный американский тренер Тедди Атлас: "Поздравляю Усика. Он сделал то, что я предсказывал, выиграв титул в супертяжах, как это сделал Холифилд после абсолютного чемпионства в крузервейте. Также поздравляю судей, вы не облажались".

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис: "Должен поаплодировать Усику за отличное тактическое выступление сегодня. Для Джошуа это не конец пути, но не нужно быть таким осторожным и ждать 8-го раунда, чтобы покончить с соперником. Учись и становись лучше".

Украинский боксер Иван Редкач: "Смело скажу, Усик - лучший боец планеты. Это было красиво, ярко, волнительно, каждая секунда боя - шедевр от Саши".

Бывший британский боксер Джонни Нельсон: "По моим подсчетам Джошуа выиграл три раунда, остальные взял Усик. Победил лучший боксер. Бесспорно".

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 . В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг. Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.

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