Аполлон – Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров

В четверг, 15 сентября, днепровский "Днепр-1" проведет второй поединок группового раунда Лиги конференций сезона 2022/23 против кипрского "Аполлона".

"Днепр-1" после поражения на старте группового этапа Лиги конференций встретится во втором туре с кипрским "Аполлоном".

Матч пройдет в Никосии на стадионе ГСП. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19.45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Аполлон – Днепр-1

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Аполлон – Днепр-1

Фаворитом встречи у букмекеров является кипрский коллектив. На победу "Аполлону" можно поставить с коэффициентом 1,79. Ничья – 3,65. Победа подопечных Александра Кучера, в свою очередь, оценивается коэффициентом 4,50.

В другом противостоянии группы "Вадуц" (Лихтенштейн) отправится в гости в нидерландский АЗ. Эта игра также начнется 15 сентября в 19.45 по Киеву;

Поединки 3-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 6 октября: "Днепр-1" – "Вадуц", АЗ – "Аполлон".

Добавим, что коллектив Кучера начал свой еврокубковый путь в этом сезоне из плейоф Лиги Европы, однако там был избит кипрским АЭК (1:2, 0:3). Как следствие, после вылета от киприотов "Днепр-1" переместился в группу третьего по престижности клубного турнира Европы.

"Аполлон" начинал в отборе Лиги чемпионов, но не преодолел квалификацию. Затем продолжил борьбу в Лиге Европы, но уступил плейоф турниру "Олимпиакоса". Победитель определился в серии пенальти (3:1).

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