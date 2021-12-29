"Апологет футбола по-дезербски": в "Шахтере" рассказали, без какого игрока не могут представить команду

Футболист пополнил команду всего полгода назад.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал летние трансферы клуба.

Летом к команде присоединились Марлон, Траоре и Педриньо.

"Я считаю, что это три сильных футболиста. Футбол, который они показывали, показывают и будут показывать, думаю, соответствует деньгам, которые мы заплатили.

Если говорить о Траоре, то почти с самого начала он почти в каждой игре забивал, для этого мы его и брали. К сожалению, потом случилась травма, но это уже другой вопрос.

Если взять Педриньо, то до травмы он тоже показывал хороший футбол, а сейчас, мне кажется, ему еще нужно время, чтобы вернуться на прежний уровень.

О Марлоне могу сказать, что уже сложно представить команду без него, это апологет футбола по-дедербски. Мы его брали специально под игру Роберто, он хорошо ее понимает и транслирует по всей команде", — цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

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