Арбер-2022: расписание гонок Чемпионата Европы по биатлону и где смотреть

Арбер-2022: расписание гонок Чемпионата Европы по биатлону и где смотреть

Он будет состоять из пяти дисциплин.

С 26 по 30 января в немецком Арбере состоится Чемпионат Европы по биатлону-2022.

В программу континентального первенства вошли пять дисциплин: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, а также одиночная и классическая смешанные эстафеты.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Арбер, Германия

26-30 января

26 января

11:15 – Индивидуальная гонка, мужчины

26 января

15:00 – Индивидуальная гонка, женщины

28 января

11:30 – Спринт, мужчины

28 января

15:00 – Спринт, женщины

29 января

11:30 — Гонка преследования, мужчины

29 января

14:30 — Гонка преследования, женщины

30 января

11:30 — Смешанная эстафета

30 января

14:30 — Одиночная смешанная эстафета

Где смотреть гонки Чемпионат Европы по биатлону

На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Первый. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.

Читайте также:

Сборная Украины объявила состав на Чемпионат Европы по биатлону

Пропустит Чемпионат Европы: украинская биатлонистка сдала положительный тест на коронавирус

Из-за обязательной вакцинации: известный биатлонист отказался ехать на Олимпиаду-2022