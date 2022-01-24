Арбер-2022: расписание гонок Чемпионата Европы по биатлону и где смотреть

Он будет состоять из пяти дисциплин.
С 26 по 30 января в немецком Арбере состоится Чемпионат Европы по биатлону-2022.
В программу континентального первенства вошли пять дисциплин: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, а также одиночная и классическая смешанные эстафеты.
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Арбер, Германия
26-30 января
26 января
11:15 – Индивидуальная гонка, мужчины
26 января
15:00 – Индивидуальная гонка, женщины
28 января
11:30 – Спринт, мужчины
28 января
15:00 – Спринт, женщины
29 января
11:30 — Гонка преследования, мужчины
29 января
14:30 — Гонка преследования, женщины
30 января
11:30 — Смешанная эстафета
30 января
14:30 — Одиночная смешанная эстафета
Где смотреть гонки Чемпионат Европы по биатлону
На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Первый. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.
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