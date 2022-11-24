"Арбитр VAR, наверное, спал": главный тренер Ганы о "подаренном" пенальти Роналду

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо возмущен судейством в матче 1-го тура группы H чемпионата мира-2022 против национальной команды Португалии.

Руководитель раскритиковал назначенное пенальти, которое реализовал Криштиану Роналду.

"Наш игрок играет в мяч, а уже потом был контакт. Не знаю, что судьи делали в тот момент, арбитр VAR, наверное, спал. Это безумие, что они даже не просмотрели видеоповтор. Это было неправильное решение", – цитирует Аддо SportBuzzer..

Он рассказал, что пытался поговорить с арбитром поединка.

"После матча я спросил, могу ли поговорить с арбитром. Мне сказали, что он на совещании и что это невозможно. Было бы хорошо, если бы он нашел несколько минут для тренера", – сказал специалист.

Обзор матча

Матч Португалия – Гана завершился победой команды Роналду со счётом 3:2.

команды Роналду со счётом 3:2. Во втором туре 28 ноября Южная Корея будет противостоять Гане, а Португалия определит более сильного с Уругваем. В плейоф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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