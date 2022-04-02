Арендованный талант "Днепра-1" посвятил Украине первый гол за новую команду (видео)

Билл отметился дебютным голом за "Спорт Ресифи".

Вингер "Днепра-1" Билл, до конца сезона на правах аренды выступающий за "Спорт Ресифи", забил свой первый гол в составе бразильского клуба.

В матче против "Форталозы" (1:1) Билл отметился ударом головой в конце после выхода на замену.

"Я много раз в молитвах просил этого гола у Бога… я не хочу плакать… я уехал из-за войны. Это очень тяжело, ведь мы оставили наш дом ради мечты, а теперь должны были покинуть это. Это так грустно! Я просил у Бога этот гол, ведь хотел посвятить его моим одноклубникам и всем украинцам, живущим в этой тяжелой ситуации. Слава Богу, что дал мне гол в этот момент", — отметил Билл после матча.

В Украине в этом сезоне 22-летний бразилец провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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