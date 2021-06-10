Арены Евро-2020: главное о стадионах, которые примут матчи первенства континента

Игры турнира пройдут в 11 городах.
Уже завтра, 11 июня, матчем-открытием между сборными Италии и Турции на "Олимпийском стадионе" в Риме стартует Евро-2020.
Финальный турнир первенства континента должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса он был отложен на год.
Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.
ТСН Проспорт рассказывает самое важное, что нужно знать об аренах, на которых будут проводиться игры турнира.
"Олимпийский стадион" (Рим)
Построен: в 1928 году.
Вместимость: 72 700 зрителей.
Размеры поля: 105*68 метров.
Принимал матчи Чемпионата Европы: в 1968 и 1980 годах.
На арене четырежды проводился финал Лиги чемпионов и один раз финал Чемпионата мира.
Заполняемость на Евро-2020: 16 000 зрителей.
Примет матчи: 11 июня - Группа А: Турция - Италия
16 июня - Группа А: Италия - Швейцария
20 июня - Группа А: Италия – Уэльс
3 июля: 1/4 финала
"Бакинский Олимпийский стадион" (Баку)
Построен: в 2015 году.
Вместимость: 69 870 зрителей.
Размеры поля: 105*68 метров.
Принимал матчи Чемпионата Европы: -
Заполняемость на Евро-2020: 31 000 зрителей.
Примет матчи: 12 июня - Группа A: Уэльс - Швейцария
16 июня - Группа A: Турция - Уэльс
20 июня - Группа A: Швейцария - Турция
3 июля: 1/4 финала
"Паркен" (Копенгаген)
Построен: в 1990 году.
Вместимость: 38 076 зрителей.
Размеры поля: 105*68 метров.
Принимал матчи Чемпионата Европы: -
На арене дважды проводился финал Кубка УЕФА.
Заполняемость на Евро-2020: 15 900 тысяч зрителей.
Примет матчи: 12 июня - Группа B: Дания - Финляндия
17 июня - Группа B: Дания - Бельгия
21 июня - Группа B: Россия - Дания
28 июня: 1/8 финала
"Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург)
Построен: в 2016 году.
Вместимость: 62 315 зрителей.
Размеры поля: 120*80 метров.
Принимал матчи Чемпионата Европы: -
На арене проводились матчи Чемпионата мира-2018.
Заполняемость на Евро-2020: 30 500 зрителей.
Примет матчи: 12 июня - группа В: Бельгия - Россия
14 июня - группа Е: Польша - Словакия
16 июня - группа В: Финляндия - Россия
18 июня - группа Е: Швеция - Словакия
21 июня - группа В: Финляндия - Бельгия
23 июня - группа Е: Швеция - Польша
2 июля: 1/4 финала
"Национальный стадион" (Бухарест)
Построен: в 2011 году.
Вместимость: 55 600 зрителей.
Размеры поля: 105*68 метров.
Принимал матчи Чемпионата Европы: -
На арене проводился финал Лиги Европы в 2012 году.
Заполняемость на Евро-2020: 13 тысяч зрителей.
Примет матчи: 13 июня - Группа С: Австрия - Северная Македония
17 июня - Группа С: Украина - Северная Македония
21 июня - Группа С: Украина - Австрия
28 июня: 1/8 финала
"Йохан Кройф Арена" (Амстердам)
Построен: в 1996 году.
Вместимость: 54 990 зрителей.
Размеры поля: 105*68 метров.
Принимал матчи Чемпионата Европы: в 2000 году.
Заполняемость на Евро-2020: 16 000 зрителей.
Примет матчи: 13 июня - Группа C: Нидерланды - Украина
17 июня - Группа C: Нидерланды - Австрия
21 июня - Группа C: Северная Македония - Нидерланды
26 июня: 1/8 финала
"Уэмбли" (Лондон)
Построен: в 2007 году.
Вместимость: 90 000 зрителей.
Размеры поля: 105*69 метров.
Принимал матчи Чемпионата Европы: -
На арене дважды проводился финал Лиги чемпионов и летние Олимпийские игры.
Заполняемость на Евро-2020: 22 500 зрителей.
Примет матчи: 13 июня - Группа D: Англия - Хорватия
18 июня - Группа D: Англия - Шотландия
22 июня - Группа D: Чехия - Англия
26 июня: 1/8 финала
29 июня: 1/8 финала
6 июля: полуфинал
7 июля: полуфинал
11 июля: финал
"Хэмпден Парк" (Глазго)
Построен: в 1903 году.
Вместимость: 52 103 зрителя.
Размеры поля: 105*70 метров.
Принимал матчи Чемпионата Европы: -
На арене проводился финал Кубка чемпионов 1960 года.
Заполняемость на Евро-2020: 12 000 зрителей.
Примет матчи: 14 июня - Группа D: Шотландия - Чехия
18 июня - Группа D: Хорватия - Чехия
22 июня - Группа D: Хорватия - Шотландия
29 июня: 1/8 финала
"Эстадио Ла Картуха" (Севилья)
Построен: в 1997 году.
Вместимость: 60 000 зрителей.
Размеры поля: 105*68 метров.
Принимал матчи Чемпионата Европы: в 1968 и 1980 годах.
На арене проводился финал Кубка УЕФА и Чемпионат мира по легкой атлетике.
Заполняемость на Евро-2020: 16 000 зрителей.
Примет матчи: 14 июня - Группа E: Испания - Швеция
19 июня - Группа E: Испания - Польша
23 июня - Группа E: Словакия - Испания
27 июня: 1/8 финала
"Ференц Пушкаш" (Будапешт)
Построен: в 2019 году.
Вместимость: 67 215 зрителей.
Размеры поля: 105*68 метров.
Принимал матчи Чемпионата Европы: -
Заполняемость на Евро-2020: 61 тысяча зрителей.
Примет матчи: 15 июня - Группа F: Венгрия - Португалия
19 июня - Группа F: Венгрия - Франция
23 июня - Группа F: Португалия - Франция
27 июня: 1/8 финала
"Арена Мюнхен" (Мюнхен)
Построен: в 2005 году.
Вместимость: 67 812 зрителей.
Размеры поля: 105*68 метров.
Принимал матчи Чемпионата Европы: -
На арене проводился финал Лиги чемпионов и матчи Чемпионата мира-2006.
Заполняемость на Евро-2020: 14 500 зрителей.
Примет матчи: 15 июня - Группа F: Франция - Германия
19 июня - Группа F: Португалия - Германия
23 июня - Группа F: Германия - Венгрия
2 июля: 1/4 финала