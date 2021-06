Арены Евро-2020: главное о стадионах, которые примут матчи первенства континента

Associated Press

Игры турнира пройдут в 11 городах.

Уже завтра, 11 июня, матчем-открытием между сборными Италии и Турции на "Олимпийском стадионе" в Риме стартует Евро-2020.

Финальный турнир первенства континента должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса он был отложен на год.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

"Олимпийский стадион" (Рим)

Построен: в 1928 году.

Вместимость: 72 700 зрителей.

Размеры поля: 105*68 метров.

Принимал матчи Чемпионата Европы: в 1968 и 1980 годах.

На арене четырежды проводился финал Лиги чемпионов и один раз финал Чемпионата мира.

Заполняемость на Евро-2020: 16 000 зрителей.

Примет матчи: 11 июня - Группа А: Турция - Италия

16 июня - Группа А: Италия - Швейцария

20 июня - Группа А: Италия – Уэльс

3 июля: 1/4 финала

"Бакинский Олимпийский стадион" (Баку)

Построен: в 2015 году.

Вместимость: 69 870 зрителей.

Размеры поля: 105*68 метров.

Принимал матчи Чемпионата Европы: -

Заполняемость на Евро-2020: 31 000 зрителей.

Примет матчи: 12 июня - Группа A: Уэльс - Швейцария

16 июня - Группа A: Турция - Уэльс

20 июня - Группа A: Швейцария - Турция

3 июля: 1/4 финала

"Паркен" (Копенгаген)

Построен: в 1990 году.

Вместимость: 38 076 зрителей.

Размеры поля: 105*68 метров.

Принимал матчи Чемпионата Европы: -

На арене дважды проводился финал Кубка УЕФА.

Заполняемость на Евро-2020: 15 900 тысяч зрителей.

Примет матчи: 12 июня - Группа B: Дания - Финляндия

17 июня - Группа B: Дания - Бельгия

21 июня - Группа B: Россия - Дания

28 июня: 1/8 финала

"Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург)

Построен: в 2016 году.

Вместимость: 62 315 зрителей.

Размеры поля: 120*80 метров.

Принимал матчи Чемпионата Европы: -

На арене проводились матчи Чемпионата мира-2018.

Заполняемость на Евро-2020: 30 500 зрителей.

Примет матчи: 12 июня - группа В: Бельгия - Россия

14 июня - группа Е: Польша - Словакия

16 июня - группа В: Финляндия - Россия

18 июня - группа Е: Швеция - Словакия

21 июня - группа В: Финляндия - Бельгия

23 июня - группа Е: Швеция - Польша

2 июля: 1/4 финала

"Национальный стадион" (Бухарест)

Построен: в 2011 году.

Вместимость: 55 600 зрителей.

Размеры поля: 105*68 метров.

Принимал матчи Чемпионата Европы: -

На арене проводился финал Лиги Европы в 2012 году.

Заполняемость на Евро-2020: 13 тысяч зрителей.

Примет матчи: 13 июня - Группа С: Австрия - Северная Македония

17 июня - Группа С: Украина - Северная Македония

21 июня - Группа С: Украина - Австрия

28 июня: 1/8 финала

"Йохан Кройф Арена" (Амстердам)

Построен: в 1996 году.

Вместимость: 54 990 зрителей.

Размеры поля: 105*68 метров.

Принимал матчи Чемпионата Европы: в 2000 году.

Заполняемость на Евро-2020: 16 000 зрителей.

Примет матчи: 13 июня - Группа C: Нидерланды - Украина

17 июня - Группа C: Нидерланды - Австрия

21 июня - Группа C: Северная Македония - Нидерланды

26 июня: 1/8 финала

"Уэмбли" (Лондон)

Построен: в 2007 году.

Вместимость: 90 000 зрителей.

Размеры поля: 105*69 метров.

Принимал матчи Чемпионата Европы: -

На арене дважды проводился финал Лиги чемпионов и летние Олимпийские игры.

Заполняемость на Евро-2020: 22 500 зрителей.

Примет матчи: 13 июня - Группа D: Англия - Хорватия

18 июня - Группа D: Англия - Шотландия

22 июня - Группа D: Чехия - Англия

26 июня: 1/8 финала

29 июня: 1/8 финала

6 июля: полуфинал

7 июля: полуфинал

11 июля: финал

"Хэмпден Парк" (Глазго)

Построен: в 1903 году.

Вместимость: 52 103 зрителя.

Размеры поля: 105*70 метров.

Принимал матчи Чемпионата Европы: -

На арене проводился финал Кубка чемпионов 1960 года.

Заполняемость на Евро-2020: 12 000 зрителей.

Примет матчи: 14 июня - Группа D: Шотландия - Чехия

18 июня - Группа D: Хорватия - Чехия

22 июня - Группа D: Хорватия - Шотландия

29 июня: 1/8 финала

"Эстадио Ла Картуха" (Севилья)

Построен: в 1997 году.

Вместимость: 60 000 зрителей.

Размеры поля: 105*68 метров.

Принимал матчи Чемпионата Европы: в 1968 и 1980 годах.

На арене проводился финал Кубка УЕФА и Чемпионат мира по легкой атлетике.

Заполняемость на Евро-2020: 16 000 зрителей.

Примет матчи: 14 июня - Группа E: Испания - Швеция

19 июня - Группа E: Испания - Польша

23 июня - Группа E: Словакия - Испания

27 июня: 1/8 финала

"Ференц Пушкаш" (Будапешт)

Построен: в 2019 году.

Вместимость: 67 215 зрителей.

Размеры поля: 105*68 метров.

Принимал матчи Чемпионата Европы: -

Заполняемость на Евро-2020: 61 тысяча зрителей.

Примет матчи: 15 июня - Группа F: Венгрия - Португалия

19 июня - Группа F: Венгрия - Франция

23 июня - Группа F: Португалия - Франция

27 июня: 1/8 финала

"Арена Мюнхен" (Мюнхен)

Построен: в 2005 году.

Вместимость: 67 812 зрителей.

Размеры поля: 105*68 метров.

Принимал матчи Чемпионата Европы: -

На арене проводился финал Лиги чемпионов и матчи Чемпионата мира-2006.

Заполняемость на Евро-2020: 14 500 зрителей.

Примет матчи: 15 июня - Группа F: Франция - Германия

19 июня - Группа F: Португалия - Германия

23 июня - Группа F: Германия - Венгрия

2 июля: 1/4 финала

