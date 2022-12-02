Аргентина – Австралия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Месси и Ко сразятся за путевку в четвертьфинал с одной из главных сенсаций текущего Мундиаля.

В субботу, 3 декабря, во втором матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Аргентины сыграет с Австралией.

Поединок состоится на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Раяне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

На пути в плей-офф ЧМ-2022 аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), после чего победили Мексику (2:0) и Польшу (0:2). Набрав 6 очков, команда Лионеля Скалони выиграла свою группу.

Австралия на групповом этапе приятно удивила. Стартовав с поражения от Франции (4:1), австралийцы дальше обыграли Тунис (0:1) и Данию (1:0). С шестью баллами "кенгуру" со второго места вышли в плей-офф.

Где смотреть матч Аргентина – Австралия

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Аргентина – Австралия

В предстоящем поединке букмекеры считают абсолютными фаворитами аргентинцев. По их победу в основное время принимаются ставки коэффициентом 1,21. Ничья – 7,20. Успех австралийцев после двух таймов игры станет фантастической сенсацией – 16,50.

На проход Месси и Ко в 1/4 финала можно поставить с коэффициентом 1,07. Итоговый триумф Австралии – 9,50.

Напомним, в четвертьфинале победитель пары Аргентина – Австралия сразится с сильнейшим в дуэли Нидерланды – США, которые свой матч 1/8 финала проведут также 3 декабря, но в 17:00 по киевскому времени.

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