Аргентина — Австрия: букмекеры сделали прогноз на матч ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футболу / © Associated Press

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В понедельник, 22 июня, сборные Аргентины и Австрии встретятся в матче второго тура группы J чемпионата мира-2026 по футболу.

Поединок состоится на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В первом туре группового этапа аргентинцы благодаря хет-трику Лионеля Месси разгромили Алжир (3:0), в то время как австрийцы разобрались с Иорданией (3:1).

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Прогноз букмекеров на матч Аргентина — Австрия

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Аргентины. На победу действующих чемпионов мира можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья — 4,00. Выигрыш австрийцев — 6,00.

Другой поединок 2-го тура группы J между командами Иордании и Алжира состоится во вторник, 23 июня, в 06:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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