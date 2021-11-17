Аргентина — Бразилия: звезды мирового футбола ошеломили грандиозными финтами в отборе к ЧМ-2022 (видео)

Получилось действительно довольно эффектно.

Поединок 14 тура квалификации к Чемпионату мира-2022 между Аргентиной и Бразилией точно останется в памяти болельщиков.

Несмотря на отсутствие забитых голов за все 90 минут встречи, хоть как-то развлечь фанатов решили звезды "альбиселесте" и "пентакампеонов" Анхель Ди Мария и Винисиус Жуниор соответственно.

Так, оба футболиста продемонстрировали безумную технику в игровых эпизодах, которая может вызвать только восторг. Ди Мария к концу первого тайма эффектно пробросил игровой снаряд между ног Жуниора, а затем отдал передачу на партнера по команде.

Angel Di Maria got Vinicius Junior pic.twitter.com/HYUFgBkZi7 — GOAL (@goal) November 17, 2021

Что касается Жуниора, то он за свой ляп против Ди Марии отыгрался на другом игроке аргентинской команды. Юный бразилец в середине второй половины противостояния на угловом флажке эффектно разобрался с оппонентом, оставив его в дураках ярким финтом.

Vinicius Junior with reminder that he has crazy skills too pic.twitter.com/JahKJoXFvX — GOAL (@goal) November 17, 2021

Отметим, что это были едва ли не основные события в этой игре, ведь она завершилась со счётом 0:0.

Аргентина и Бразилия уже квалифицировались на ЧМ-2022;

На счету Ди Марии 11 матчей за сборную в отборе в ЧМ-2022 и один забитый гол. Что касается Жуниора, то он провел четыре поединка.