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Аргентина — Бразилия: звезды мирового футбола ошеломили грандиозными финтами в отборе к ЧМ-2022 (видео)

Аргентина — Бразилия: звезды мирового футбола ошеломили грандиозными финтами в отборе к ЧМ-2022 (видео)

Associated Press

Получилось действительно довольно эффектно.

Поединок 14 тура квалификации к Чемпионату мира-2022 между Аргентиной и Бразилией точно останется в памяти болельщиков.

Несмотря на отсутствие забитых голов за все 90 минут встречи, хоть как-то развлечь фанатов решили звезды "альбиселесте" и "пентакампеонов" Анхель Ди Мария и Винисиус Жуниор соответственно.

Так, оба футболиста продемонстрировали безумную технику в игровых эпизодах, которая может вызвать только восторг. Ди Мария к концу первого тайма эффектно пробросил игровой снаряд между ног Жуниора, а затем отдал передачу на партнера по команде.

Что касается Жуниора, то он за свой ляп против Ди Марии отыгрался на другом игроке аргентинской команды. Юный бразилец в середине второй половины противостояния на угловом флажке эффектно разобрался с оппонентом, оставив его в дураках ярким финтом.

Отметим, что это были едва ли не основные события в этой игре, ведь она завершилась со счётом 0:0.

  • Аргентина и Бразилия уже квалифицировались на ЧМ-2022;
  • На счету Ди Марии 11 матчей за сборную в отборе в ЧМ-2022 и один забитый гол. Что касается Жуниора, то он провел четыре поединка.
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