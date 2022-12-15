Аргентина – Франция: что следует знать о финале ЧМ-2022

В воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины встретится с национальной командой Франции в решающем матче чемпионата мира-2022.

Поединок состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17.00 по киевскому времени.

История встреч команд

Команды играли друг с другом 12 раз и преимущество на стороне Аргентины – шесть побед против трех ничьих и трех триумфов Франции.

На мировом первенстве команды пересекались трижды: две победы "Альбиселесте" и одна французов. Последний раз соперники определяли более сильного 2018 года. Тогда Франция обыграла Аргентину в зрелищном матче 1/8 финала со счетом 4:3. "Альбиселесте" побеждали на групповом этапе 1978-го (2:1) и 1930-го (1:0).

Путь в финал

На старте ЧМ-2022 аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), после чего победили Мексику (2:0) и Польшу (0:2). Это позволило подопечным Лионеля Скалони с первого места выйти в плей-офф.

В 1/8 финала "альбиселесте" обыграли Австралию (2:1). В четвертьфинале Лео Месси и компания выбили сборную Нидерландов – основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти торжествовали аргентинцы.

В полуфинале "Альбиселесте" разгромили национальную команду Хорватии (3:0).

Французы на пути в плей-офф разгромили Австралию (4:1), победили Данию (2:1) и сенсационно уступили Тунису (0:1), завершив групповой этап на первом месте.

В 1/8 финала команда Дидье Дешама победила Польшу (3:1), а в четвертьфинале "Ле Блэ" драматически одолели Англию (1:2).

В полуфинальной встрече действующие чемпионы мира оказались сильнее главной сенсации Мундиаля – сборной Марокко (2:0).

Аргентина в шестой раз в истории вышла в финал ЧМ по футболу: в 1978-м и 1986-м аргентинцы стали чемпионами, а в 1930-м, 1990-м и 2014-м уступали в финалах.

Сборная Франции также является двукратным чемпионом мира (1998, 2018). Еще однажды (2006) "трехцветные" дошли до финала, но проиграли решающий матч Италии.

Напомним, французы – действующие чемпионы мира. В финале предыдущего Мундиаля "Ле Блэ" обыграли Хорватию. Сборная Франции может стать лишь третьей командой в истории, защитившей звание победителя ЧМ. Ранее это удавалось Италии (1934–1938) и Бразилии (1958–1962).

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