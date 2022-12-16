Аргентина – Франция: где смотреть и ставки букмекеров на финал ЧМ-2022

В воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины встретится с национальной командой Франции в решающем матче чемпионата мира-2022.

Поединок состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17.00 по киевскому времени.

На старте ЧМ-2022 аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), после чего победили Мексику (2:0) и Польшу (0:2). Это позволило подопечным Лионеля Скалони с первого места выйти в плей-офф.

В 1/8 финала "альбиселесте" обыграли Австралию (2:1). В четвертьфинале Лео Месси и компания выбили сборную Нидерландов – основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти торжествовали аргентинцы.

В полуфинале "Альбиселесте" разгромили национальную команду Хорватии (3:0).

Французы на пути в плей-офф разгромили Австралию (4:1), победили Данию (2:1) и сенсационно уступили Тунису (0:1), завершив групповой этап на первом месте.

В 1/8 финала команда Дидье Дешама победила Польшу (3:1), а в четвертьфинале "Ле Блэ" драматически одолели Англию (1:2).

В полуфинальной встрече действующие чемпионы мира оказались сильнее главной сенсации Мундиаля – сборной Марокко (2:0).

Где смотреть матч Аргентина – Франция

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Прогнозы букмекеров на матч Аргентина – Франция

Специалисты примерно одинаково оценивают силы будущих соперников. На победу действующих чемпионов в основное время можно поставить с коэффициентом 2,80. Ничья – 3,15. Вероятность успеха аргентинцев после двух таймов игры оценивается коэффициентом 2,85.

На итоговый триумф Аргентины принимаются ставки с коэффициентом 1,94. На то, что сборная Франции сможет снова торжествовать на Мундиале – 1,92.

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