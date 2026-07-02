Аргентина — Кабо-Верде: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины / © Associated Press

Реклама

В субботу, 4 июля, сборная Аргентины сыграет с командой Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "Hard Rock Stadium" в городе Майами (США). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени.

Аргентинцы заняли первое место в группе J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1).

Реклама

Сборная Кабо-Верде сенсационно финишировала второй в квартете H, сыграв вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

Прогноз букмекеров на матч Аргентина — Кабо-Верде

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Аргентины. На победу команды Лионеля Месси в основное время можно поставить с коэффициентом 1,20. Ничья — 6,66. Выигрыш Кабо-Верде — 18,00.

На выход аргентинцев в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,05. Проход африканской сборной в следующую стадию — 8,50.

Победитель пары Аргентина — Кабо-Верде в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Австралия — Египет.

Реклама

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Англия совершила камбэк против ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

Новости партнеров