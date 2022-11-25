Аргентина – Мексика: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Месси и Ко попытаются реабилитироваться за сенсационное поражение от саудитов на старте турнира.

В субботу, 26 ноября, в матче 2-го тура группы C чемпионата мира-2022 по футболу сборная Аргентины сыграет с Мексикой.

Поединок состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей. Именно здесь запланирован и финальный матч планетарного первенства.

Встреча Аргентина – Мексика начнется в 21.00 по киевскому времени.

Помимо аргентинцев и мексиканцев в этом квартете также играют Польша и Саудовская Аравия. Свой поединок они также проведут 26 ноября, но раньше – в 15.00 по киевскому времени.

Отметим, что в первом туре ЧМ-2022 Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Польша расписала безголевую ничью с Мексикой (0:0).

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Где смотреть матч Аргентина – Мексика

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Общественного, сайт Общественное Спорт и видеосервис MEGOGO.

Также будет доступна прямая радиотрансляция игры в эфире Радио Луч.

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Прогнозы букмекеров на матч Аргентина – Мексика

В предстоящем поединке букмекеры предпочитают аргентинцев. На победу "Альбиселесте" можно поставить с коэффициентом 1,57. Ничья – 4,20. Триумф мексиканцев – 6:60.

В заключительном, третьем туре 30 ноября Аргентина сыграет с Польшей, а Мексика встретится с Саудовской Аравией.

В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.

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