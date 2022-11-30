Аргентина обыграла Польшу в матче с незабитым пенальти Месси – обе сборные вышли в плей-офф ЧМ-2022

Команда Лионеля Скалони выиграла группу и в 1/8 финала сыграет с Австралией, поляки же будут сражаться против Франции.

Сборная Аргентины победила Польшу в матче 3-го тура группы С чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе 974 в Дохе завершился со счетом 0:2 .

"Альбиселесте" со стартового свистка захватили инициативу и еще в первом тайме создали много голевых моментов. От пропущенного мяча поляков долго спасала лишь блестящая игра вратаря Войцеха Щенсного.

На 39-й минуте аргентинцы заработали пенальти – после подачи с левого фланга Щенсный перчаткой задел лицо Лионеля Месси. Однако реализовать 11-метровый семикратный обладатель "Золотого мяча" не смог. Польский голкипер эффектно потянул удар от Лео в правый угол.

Так что на перерыв команды ушли при безголевой ничьей. А вот во второй половине встречи подопечным Лионеля Скалони удалось склонить чашу весов в свою пользу.

На 46-й минуте Алексис Макаллистер пробил точно под дальнюю штангу после прострела с правого фланга штрафной от Науэля Молины.

А на 67-й минуте Аргентина забила во второй раз. Хулиан Альварес со входа в левый фланг штрафной мощно зарядил в дальнюю "девятку".

В параллельном матче 3-го тура этого квартета Мексика обыграла Саудовскую Аравию со счетом 1:2 .

Таким образом, Аргентина (6 очков) с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Польша (4) пробилась в плей-офф со второй ступеньки – поляки опередили Мексику (4) по дополнительным показателям. Так что мексиканцы и Саудовская Аравия (3) отправляются домой.

В 1/8 финала аргентинцы встретятся с Австралией, а поляки будут сражаться против Франции.

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