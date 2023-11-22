Аргентина одолела Бразилию в отборе к ЧМ-2026: матчу предшествовало кровавое побоище на трибунах (видео)

Сборная Аргентины обыграла команду Бразилии в выездном матче 6-го тура квалификации на чемпионат мира-2026. Поединок на легендарном стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро завершился со счетом 0:1 .

Победу действующим чемпионам мира принес гол Николаса Отаменди – на 63-й минуте защитник португальской "Бенфики" ударом головой замкнул подачу с углового от Джованни Ло Чельсо.

Отметим, что "селесао" доигрывали поединок в меньшинстве – на 81-й минуте прямую красную карточку получил Жоэлинтон.

Обзор матча Бразилия – Аргентина

Однако самое жаркое в этом матче происходило за пределами поля. Начало игры было отложено на 30 минут из-за жестокой драки на трибунах между бразильской полицией и аргентинскими фанатами.

Все началось с того, что во время исполнения национальных гимнов на стадионе завязалась стычка между болельщиками обеих сборных. В ситуацию вмешалась местная полиция и начала дубинками избивать фанатов "альбиселесте". В ответ на правоохранителей полетели выломанные сиденья.

Некоторые фанаты выбежали на поле, чтобы избежать участия в драке. Однако без пострадавших не обошлось. Как минимум одного болельщика с разбитой до крови головой вынесли со стадиона на носилках.

Красивые сцены в зонах на Maracanã между Brazilian police and Argentina fans.



Full footage by @_igorrodrigues pic.twitter.com/lF4uzyI8A9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023

Игроки сборной Аргентины и капитан бразильцев Маркиньос направились к трибунам, чтобы помочь унять беспорядки. Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес даже пытался выкарабкаться на фанатский сектор, призывая полицию прекратить насилие.

Martinez является mad man pic.twitter.com/lKiZRtAbBn — FG (@ThisIsFG_) November 22, 2023

В итоге капитан "альбиселесте" Лионель Месси отвел свою команду в подтрибунное помещение. Аргентинцы вернулись на поле через 22 минуты, когда ситуация немного успокоилась. После разминки матч наконец-то начался.

Impresionante la imagen de Messi demandando a sus companys de Argentina que se vayan al vestuario, que así no van a jugar...



¡¡Tot parado en Maracaná!! pic.twitter.com/FKlAa8Cghg #EliminatoriasSudamericanas — MARCA (@marca) November 22, 2023

"Мы до сих пор находимся в шоковом состоянии, потому что видели, как бразильская полиция бьет людей на трибунах. Подобное поведение полиции мы уже видели в финале Копа Либертадорес, когда они подавляли людей дубинками.

На этот раз на трибунах были семьи наших игроков, поэтому мы должны были вмешаться. В такие моменты не до футбола – ты больше волнуешься о людях, потому что ты не знаешь, что происходит дальше на трибунах, чем о самой игре. Она на тот момент является вторичной", – прокомментировал Месси беспорядки на трибунах.

Интересно, что сборная Бразилии потерпела первое домашнее поражение в истории квалификации на чемпионаты мира. До этого бразильцы были единственной южноамериканской сборной, которая не проигрывала на своем поле в рамках отбора на планетарные первенства. Беспроигрышная серия "пентакампеонов" продолжалась 64 матча (51 победа и 13 ничьих).

Более того, бразильцы не могут выиграть уже четыре матча подряд в отборе на ЧМ-2026. Ранее "селесао" проиграли Колумбии (1:2), уступили Уругваю (0:2) и не смогли обыграть Венесуэлу (1:1).

После шести туров сборная Аргентины (15 очков) лидирует в южноамериканском отборе на ЧМ-2026. Бразилия (7 баллов) опустилась на шестое место.

В следующем туре квалификации на предстоящий Мундиаль аргентинская сборная будет принимать Чили, а бразильцы дома встретятся с Эквадором. Оба матча состоятся 4 сентября 2024 года.

Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Читайте также:

Определились все участники плей-офф отбора на Евро-2024: кто может стать соперником сборной Украины

"Можно было ставить пенальти": вратарь сборной Италии отреагировал на момент с падением Мудрика

Наставник сборной Италии прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Мудрике в матче с Украиной