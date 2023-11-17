Аргентина проиграла Уругваю в отборе на ЧМ-2026: Месси схватил соперника за горло (видео)

"Альбиселесте" потерпели первое поражение с ноября прошлого года.

Сборная Аргентины проиграла команде Уругвая в домашнем матче 5-го тура квалификации на чемпионат мира-2026. Поединок в Буэнос-Айресе завершился со счетом 0:2 .

Уругвайцы забили по голу в каждом из таймов. На 41-й минуте голом отличился защитник каталонской "Барселоны" Рональд Араухо.

А за три минуты до конца основного времени окончательный счет встречи установил нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес.

Отметим, что матч получился очень эмоциональным. В середине первого тайма между командами произошла стычка, во время которой капитан "альбиселесте" Лионель Месси локтем оттолкнул защитника сборной Уругвая Матиаса Оливейру, а затем еще и схватил его за горло.

Интересно, что рефери решил за такое поведение не наказывать действующего обладателя "Золотого мяча" даже желтой карточкой.

Нет еще и елки для Messi aka Mr. Script but Casemiro готовы к банду, чтобы сделать половину этого . — ABØCHIE ‍♂️ (@_abochie) November 17, 2023

Обзор матча Аргентина – Уругвай

Для аргентинцев это первое поражение с ноября прошлого года, когда команда Лионеля Скалони уступила Саудовской Аравии (1:2) в стартовом туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Несмотря на этот проигрыш, аргентинцы с 12 очками после пяти матчей возглавляют группу южноамериканского отбора. Уругвай с 10 баллами находится на второй позиции.

Сборная Аргентины – действующий чемпион мира по футболу. В финале Мундиаля-2022 "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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