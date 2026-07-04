Аргентина с голом Месси с трудом дожала Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины / © Associated Press

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Сборная Аргентины победила команду Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) завершился со счетом 3:2 по итогам экстра-таймов.

Аргентинцы открыли счет на 29-й минуте встречи — Лионель Месси получил передачу от Лисандро Мартинеса и точно пробил в ближний верхний угол. Благодаря этому 39-летний нападающий установил ряд рекордов.

Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

На старте второго тайма Кабо-Верде отыгралось — Дерой Дуарте принял мяч в штрафной площадке соперника и с острого угла поразил дальний угол.

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Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

Поскольку основное время матча завершилось вничью (1:1), то игра перешла в экстра-таймы. Там "альбиселесте" снова вышли вперед — на 92-й минуте Лисандро Мартинес забил ударом под перекладину после подачи с углового и скидки от Алексиса Макаллистера на дальнюю сторону штрафной площадки.

Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

На 103-й минуте африканская сборная во второй раз за поединок сравняла счет — Сидни Лопес Кабрал с передачи Янника Семеду к левому углу штрафной площадки закрутил мяч в дальнюю "девятку".

Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

Однако на 111-й минуте действующие чемпионы мира забили в третий раз и вырвали победу. Месси выполнил навес с углового, а Кристиан Ромеро после рикошета от Дини Боржеса отправил мяч в ворота — автогол записали на защитника сборной Кабо-Верде.

Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

Аргентина — Кабо-Верде / © Associated Press

Таким образом, Аргентина вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сразится с Египтом, который на старте плей-офф в серии пенальти одолел Австралию (1:1, пен. 4:2).

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Матч Аргентина — Египет состоится во вторник, 7 июля, в 19:00 по киевскому времени.

Аргентинцы заняли первое место в группе J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1).

Сборная Кабо-Верде сенсационно финишировала второй в квартете H, сыграв вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог Португалии совершить камбэк с Хорватией и выйти в 1/8 финала ЧМ-2026.

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