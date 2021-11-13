Аргентина с Месси одолела Уругвай в отборе ЧМ-2022 и продлила невероятную беспроигрышную серию (видео)

"Альбиселесте" не уступают 26 поединков подряд.
Сборная Аргентины обыграла Уругвай в выездном матче 13-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022.
Единственный гол на 7-й минуте забил полузащитник французского ПСЖ Анхель Ди Мария.
Лидер аргентинской сборной Лионель Месси, окончательно восстановившийся после травмы, вышел на замену на 76-й минуте, однако ничем особенным не запомнился.
Как следствие, аргентинцы продлили свою серию без поражений до 26 матчей. Это лучшая в настоящее время действующая беспроигрышная серия в мире среди национальных команд. В последний раз команда Лионеля Скалони проигрывала 3 июля 2019 года - в полуфинале Кубка Америки против Бразилии (0:2).
Лучшая беспроигрышная серия в истории сборной Аргентины продолжалась с 1991-го по 1993 год и насчитывала 29 игр подряд без поражений. Чтобы побить мировой рекорд, установленный сборной Италией (37 матчей), "Альбиселесте" необходимо не проиграть еще 12 поединков.
URU 0-1 ARG (FT) — 26 partits seguidos sin perder de @Argentina :— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 13, 2021
▪️Mejor racha vigente de cualquier seleccion del mundo.
▪️Segunda millor racha en la historia de la Albiceleste (llegó a 29 sin perder entre 1991 y 1993).
▪️A 12 partits de superar el rècord mundial de Italia. pic.twitter.com/cjoxfl8Wic
- После 12 сыгранных матчей Аргентина (28 очков) уверенно занимает второе место в таблице южноамериканского отбора на ЧМ-2022. Лидирует с 34 пунктами Бразилия, которая уже досрочно вышла на мундиаль.
- Уругвай (16 баллов) располагается на шестой строчке и, проиграв три матча подряд, пока не попадает на мировое первенство.
- В следующих играх квалификации аргентинцы 17 ноября примут Бразилию, а Уругвай 16 ноября встретится с Боливией.