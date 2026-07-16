Аргентина с ярким камбэком победила Англию и вышла в финал ЧМ-2026

Англия — Аргентина / © Associated Press

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Сборная Аргентины обыграла команду Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "Mercedes - Benz Stadium" в американском городе Атланта завершился со счетом 1:2 .

За стартовые 30 минут встречи англичане и аргентинцы не нанесли ни одного удара по воротам. Это произошло впервые в истории в матче ЧМ с момента начала ведения такой статистики (1966 год).

За весь первый тайм команды не нанесли ни одного удара в створ ворот, но несколько раз были близки к драке — арбитру пришлось унимать страсти на поле после нарушений правил.

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Англия — Аргентина / © Associated Press

На старте второго тайма Аргентина создала первый опасный момент у ворот соперника — на 47-й минуте Хулиан Альварес получил передачу к правому флангу штрафной площадки и пробил в ближний угол, но голкипер англичан Джордан Пикфорд совершил сейв.

На 55-й минуте подопечные Томаса Тухеля ответили, да еще как — забитым голом. Энтони Гордон замкнул прострел Моргана Роджерса с правого фланга на дальнюю штангу, открыв счет в этом матче.

Англия — Аргентина / © Associated Press

Англия — Аргентина / © Associated Press

После этого аргентинцы значительно активизировались и начали давить на ворота соперника — на 69-й минуте Нико Гонсалес очень опасно пробил головой с линии вратарской, но Пикфорд парировал.

На 75-й минуте Алексис Маккалистер с нескольких метров в падении пробил головой, но Англию от пропущенного гола спасла штанга.

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Вторым темпом Маккалистер снова бил головой, но Пикфорд поймал мяч в руки.

На 85-й минуте Энцо Фернандес нанес опасный удар издали, однако Пикфорд перевел мяч над перекладиной.

Тем не менее, на 86-й минуте Аргентина сравняла счет — Энцо Фернандес получил передачу от Месси и из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в дальний угол.

Англия — Аргентина / © Associated Press

Англия — Аргентина / © Associated Press

Англия — Аргентина / © Associated Press

А на 90+2-й минуте аргентинцы вышли вперед — сначала после удара Маккалистера англичан спасла штанга, но затем Лаутаро Мартинес ударом головой замкнул навес Месси с правого фланга.

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Англия — Аргентина / © Associated Press

Англия — Аргентина / © Associated Press

Англия — Аргентина / © Associated Press

Аргентина в финале ЧМ-2026 сразится с Испанией, которая в другом полуфинале одолела Францию (2:0).

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция сразится против Англии.

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Ранее сообщалось, что сборная Испании повторила исторический рекорд по самой длинной серии без поражений.

Также мы рассказывали, что тренер сборной Франции пожаловался на судейство в полуфинале ЧМ-2026 против Испании.

Кроме того, легендарный тренер готов возглавить сборную Франции после ЧМ-2026.

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