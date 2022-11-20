Аргентина – Саудовская Аравия: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Лео Месси и компания начнут Мундиаль поединком против одного из главных андердогов турнира.

Во вторник, 22 ноября, в матче 1-го тура группы С чемпионата мира-2022 по футболу сборная Аргентины сыграет с Саудовской Аравией.

Команды сойдутся в Лусаиле на стадионе "Лусаил Айконик" – главной арене чемпионата мира в Катаре, на которой, в частности, состоится и финальный матч турнира.

Встреча Аргентина – Саудовская Аравия необычно начнется в достаточно раннее время для болельщиков из Украины, в 12:00 по киевскому времени.

Кроме Аргентины и Саудовской Аравии, в квартет C также попали сборные Мексики и Польши. Они проведут очный матч первого тура также 22 ноября, в 18:00 по киевскому времени. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Где смотреть матч Аргентина – Саудовская Аравия

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Аргентина – Саудовская Аравия

Букмекеры ни на секунду не сомневаются, что "альбиселесте" успешно начнут Мундиаль. На победу команды Лионеля Скалони принимаются ставки с коэффициентом 1,18. Ничья – 7,70. Триумф саудитов станет невероятной сенсацией – 21,00.

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