Аргентина — Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

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В воскресенье, 12 июля, сборные Аргентины и Швейцарии сразятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "Arrowhead Stadium" в американском городе Канзас-Сити. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

На текущем Мундиале аргентинцы заняли первое место в группе J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1). В 1/16 финала команда Лионеля Месси в экстра-таймах дожала Кабо-Верде (3:2), а в 1/8 финала совершила суперкамбэк против Египта (3:2).

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Швейцарцы финишировали первыми квартетами B, сыграв вничью с Катаром (1:1), разгромив команду Боснии и Герцеговины (4:1), а также обыграв Канаду (2:1). В 1/16 финала подопечные Мурата Якина обыграли Алжир (2:0), а в 1/8 финала в серии пенальти одолели Колумбию после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время.

Победитель пары Аргентина — Швейцария в 1/2 финала сразится с триумфатором противостояния Норвегия — Англия.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Аргентина — Швейцария.

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