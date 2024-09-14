Аргентина – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч чемпионата мира-2024 по футзалу

Стартовый поединок "сине-желтых" на Мундиале состоится в воскресенье, 15 сентября.
В воскресенье, 15 сентября, сборная Украины в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2024 по футзалу сразится с командой Аргентины.
Поединок состоится в Ташкенте, столице Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
На ЧМ-2024 по футзалу подопечные Александра Косенко выступают в группе С, где после встречи с Аргентиной сыграют против Анголы (18 сентября) и Афганистана (21 сентября).
В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.
Где смотреть матч Аргентина – Украина
Матч Аргентина – Украина в прямом эфире можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, а также телеканале, сайте и YouTube-канале Суспильне Спорт.
В том числе трансляция поединка будет доступна на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Прогнозы букмекеров на матч Аргентина – Украина
Фаворитом поединка букмекеры считают сборную Аргентины. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 2,08. Ничья – 4,55. Выигрыш украинцев – 2,70.
Сборная Украины в шестой раз в истории сыграет на футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.
На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.
Читайте также:
Сборная Украины по футзалу разбила действующих чемпионов Европы и мира в товарищеском матче (видео)
Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к Евро-2026
На войне против российских оккупантов погиб 18-летний украинский футзалист