Аргентина – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч чемпионата мира-2024 по футзалу

В воскресенье, 15 сентября, сборная Украины в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2024 по футзалу сразится с командой Аргентины.

Поединок состоится в Ташкенте, столице Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

На ЧМ-2024 по футзалу подопечные Александра Косенко выступают в группе С, где после встречи с Аргентиной сыграют против Анголы (18 сентября) и Афганистана (21 сентября).

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.

Где смотреть матч Аргентина – Украина

Матч Аргентина – Украина в прямом эфире можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, а также телеканале, сайте и YouTube-канале Суспильне Спорт.

В том числе трансляция поединка будет доступна на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Прогнозы букмекеров на матч Аргентина – Украина

Фаворитом поединка букмекеры считают сборную Аргентины. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 2,08. Ничья – 4,55. Выигрыш украинцев – 2,70.

Сборная Украины в шестой раз в истории сыграет на футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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