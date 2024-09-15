Аргентина – Украина – 2:1: онлайн-видеотрансляция матча чемпионата мира-2024 по футзалу

Поединок состоится 15 сентября, в 18:00 по киевскому времени.

В воскресенье, 15 сентября, сборная Украины проведет первый матч на чемпионате мира-2024 по футзалу. Соперником "сине-желтых" будет действующий финалист планетарного первенства, команда Аргентины.

Поединок состоится в Ташкенте, столице Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

На ЧМ-2024 по футзалу подопечные Александра Косенко выступают в группе С, где после встречи с Аргентиной сыграют против Анголы (18 сентября) и Афганистана (21 сентября).

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча Аргентина – Украина.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

Читайте также:

Аргентина – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч чемпионата мира-2024 по футзалу

Сборная Украины по футзалу разбила действующих чемпионов Европы и мира в товарищеском матче (видео)

Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к Евро-2026