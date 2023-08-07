Арис – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

Если киевляне справятся с греками, то дальше сыграют с победителем пары "Бешикташ" – "Нефтчи".

В четверг, 10 августа, киевское "Динамо" встретится с греческим "Арисом" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Игра состоится в Салониках на стадионе "Клеантис Викелидис". Начало поединка – в 21:15 по киевскому времени.

В прошлом сезоне "Динамо" финишировало на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ и только во второй раз в истории осталось без медалей чемпионата Украины. Матч с "Арисом" станет для "бело-синих" дебютным в Лиге конференций – третьем по престижности еврокубке.

"Арис" завершил прошлую кампанию на пятой позиции в чемпионате Греции. Во 2-м раунде отбора Лиги конференций команда из Салоников прошла армянский клуб "Арарат-Армения" (1:1, 1:0).

Где смотреть матч Арис – Динамо

На территории Украины поединок "Динамо" против греческого клуба в прямом эфире покажут телеканал 2+2 и Youtube-канал FootballHub.

На нашем сайте также будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Арис" – "Динамо".

Прогнозы букмекеров на матч Арис – Динамо

В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение подопечным Мирчи Луческу. На победу "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 2,15. Ничья – 3,55. Выигрыш греческой команды – 3,85.

Фаворитом двухматчевой дуэли также является киевский клуб. На проход "бело-синих" в следующую стадию можно поставить с коэффициентом 1,30, на итоговый успех "Ариса" – 3,10.

Ответный матч между "Динамо" и "Арисом" запланирован на 17 августа в румынском Бухаресте.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги конференций встретится с триумфатором пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан).

Проигравший в дуэли "Арис" – "Динамо" завершит выступления в еврокубках.

Напомним, чтобы "Динамо" имело возможность лучше подготовиться к ответному матчу против "Ариса", поединок 3-го тура УПЛ между киевлянами и харьковским "Металлистом 1925" перенесли на неопределенный срок.

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