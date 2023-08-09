Арис – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги конференций

Смотрите в прямом эфире первый поединок 3-го раунда отбора Лиги конференций между греческим и украинским клубами.

В четверг, 10 августа, киевское "Динамо" сыграет с греческим "Арисом" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Встреча состоится в Салониках на стадионе "Клеантис Викелидис". Начало поединка – в 21:15 по киевскому времени.

Ответный матч между "Динамо" и "Арисом" запланирован на 17 августа в румынском Бухаресте.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится за выход в групповой этап с триумфатором пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан).

Проигравший в дуэли "Арис" – "Динамо" завершит выступления в еврокубках.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Арис" – "Динамо", которая доступна на Youtube-канале FootballHub.

Игру также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале 2+2.

Напомним, чтобы "Динамо" имело возможность лучше подготовиться к ответному матчу против "Ариса", поединок 3-го тура УПЛ между киевлянами и харьковским "Металлистом 1925" перенесли на неопределенный срок.

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