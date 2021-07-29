Армеец, юная рекордсменка и лейтенант СБУ: кто принес медали Украине на Олимпийских играх-2020 в Токио

Армеец, юная рекордсменка и лейтенант СБУ: кто принес медали Украине на Олимпийских играх-2020 в Токио

Рассказываем интересные факты о спортсменах, которые прославляют нашу страну в Японии.

На Олимпийских играх-2020 в Токио в активе сборной Украины пока лишь четыре завоеванные награды, все они - бронзовые. ТСН Проспорт рассказывает интересные факты обо всех наших медалистах.

ДАРЬЯ БИЛОДИД

Дарья родилась в семье дзюдоистов Геннадия Билодида и Светланы Кузнецовой. Но первые шаги она делала в другом виде спорта - художественной гимнастике. Туда девочку отдали ее родители, которые не хотели видеть ее в секции боевых искусств.

facebook.com/olympicua

Лишь спустя три года будущая призерка Олимпиады приняла решение пойти по стопам родителей и ушла в дзюдо. Как оказалось, такой выбор был сделан не зря.

Уже в 14 лет девочка стала чемпионкой Украины в своей возрастной категории, после чего победами завершила выступления на Чемпионатах мира и Европы.

facebook Сергей Нечмоня

На взрослом уровне Дарья впервые громко заявила о себе в 17 лет, когда выиграла дебютный для себя престижный турнир в Праге. Спустя месяц она победила и на Чемпионате Европы.

В 2018 году украинка установила мировой рекорд, выиграв планетарное первенство в 17 лет. Дарья стала самой молодой чемпионкой мира в истории как среди женщин, так и среди мужчин.

instagram.com/dariabilodid7

Спустя год она снова победила на планетарном первенстве. К Олимпиаде в Токио она подходила главной фавориткой на победу в весовой категории до 48 кг.

Однако затем случилась пандемия коронавируса. Олимпиаду пришлось перенести, что сыграло против Дарьи. Молодой организм дзюдоистки продолжал расти, и ей пришлось еще год вопреки природным изменениям своего тела удерживать его в пределах весовой категории, в которой она выступала.

Но лишь этим проблемы не ограничились. Перед Играми в Токио Дарье была сделана сложная операция по удалению четырех зубов мудрости, которые беспокоили ее.

Несмотря на все сложности, Билодид достойно выступила на Олимпиаде. Мечту о "золоте" ей все-таки пришлось отложить, но без медали она все же не осталась.

Associated Press

ИГОРЬ РЕЙЗЛИН

Будущий призер Токио-2020, как и Билодид, также пошел по стопам своих родителей, начав заниматься фехтованием в 8 лет. Отец Игоря Дмитрий Рейзлин стал его личным тренером.

Интересно, что до 2017 года будущий бронзовый призер Олимпиады не добивался особых успехов на международном уровне. В его активе значились лишь две "бронзы" на этапах Кубка мира.

Associated Press

Лишь когда Игорю исполнилось 33, его карьера стремительно пошла вверх. В 2019-м он стал третьим на Чемпионате мира. Позже была "бронза" Гран-при в Будапеште и победа на этапе Кубка мира в Москве.

К Олимпиаде в Токио, которая была для него дебютной, Рейзлин подходил в роли одного из лидеров сборной Украины. Этот статус 36-летний спортсмен полностью оправдал, завоевав бронзовую медаль.

Associated Press

ЕЛЕНА КОСТЕВИЧ И ОЛЕГ ОМЕЛЬЧУК

Елена Костевич сначала пробовала себя в спортивной гимнастике, затем - в теннисе. Лишь в 11 лет с подачи мамы она увлеклась стрельбой. Тренироваться начала в спортивно-стрелковом клубе Чернигова.

Уже в 17 лет Елена стала чемпионкой мира в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Еще через два года на Олимпиаде в Афинах она победила в этой же дисциплине.

НОК України

Игры 2008 года в Пекине стали для Костевич неудачными. Она не смогла пробиться в финал, показав в квалификации лишь 31-й результат.

В 2012-м году к "золоту" Афин украинка добавила две "бронзы" Олимпиады в Лондоне. С Игр в Рио-де-Жанейро в 2016-м она вернулась без медалей.

НОК України

Пятая Олимпиада принесла Елене еще одну бронзовую награду, которую она завоевала в паре с Олегом Омельчуком в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. В личном первенстве украинка остановилась в шаге от медали - стала четвертой.

Associated Press

После Олимпиады в Токио Костевич вошла в число самых титулованных украинских спортсменов. Больше нее медалей на Играх завоевала лишь пловчиха Яна Клочкова, у которой пять наград.

Елена учится в аспирантуре Киевского национального университета технологий и дизайна по специальности "Экономика предприятия". Она имеет звание лейтенанта СБУ.

НОК Украины

Для Олега Омельчука завоеванная награда в Токио стала первой на Олимпиадах, хотя он был близок к медалям еще на дебютных для себя Играх в Пекине в 2008 году.

Тогда в стрельбе со свободного пистолета с дистанции 50 метров он стал четвертым. В Лондоне в 2012-м он также был близок к тому, чтобы подняться на пьедестал, но показал пятый результат в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров.

twitter.com/OlympicUA

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Олег выступил не так удачно - занял 14-е и 21-е место в своих дисциплинах.

Омельчук имеет военное звание капитана, он - стипендиат президента Украины 2011 года.

НОК Украины

МИХАИЛ РОМАНЧУК

Для пловца Михаила Романчука Олимпиада в Токио была дебютной. Тем не менее, он считался главным фаворитом на победу в дисциплине 800 метров вольным стилем.

К Играм-2020 Михаил подошел в статусе чемпиона мира на короткой воде и многократного чемпиона Европы.Также Романчук - многократный рекордсмен Украины.

Associated Press

Успехи Михаила на взрослом уровне вовсе не случайны. Еще в юношеском возрасте он побеждал на Чемпионате Европы и Олимпийских играх среди сверстников.

Интересно, что в полуфинальном заплыве Игр в Токио украинец установил олимпийский рекорд и вышел в финал с лучшим временем - 7:41.28. Однако в решающем заплыве Романчук выступил слабее, его результат - 7:42.33 и третье место.

Associated Press

Михаил женат на звездной украинской легкоатлетке Марине Бех-Романчук. Они считаются одной из самых красивых пар украинского спорта.

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

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