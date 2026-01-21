Армения – Украина: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Евро-2026 по футзалу

Сборная Украины по футзалу / © Ассоциация футзала Украины

В четверг, 22 января, сборная Украины стартует на Евро-2026 по футзалу матчем первого тура группового этапа против команды Армении.

Поединок состоится на "Жальгирис Арене" в литовском Каунасе. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

На чемпионате Европы подопечные Александра Косенко посоревнуются в квартете B. Кроме Армении, соперниками "сине-желтых" на групповой стадии турнира будут Литва и Чехия.

Где смотреть матч Армения – Украина

Матч Армения – Украина в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Трансляция поединка также будет доступна для просмотра на телеканале "MEGOGO Спорт" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Прогноз букмекеров на матч Армения – Украина

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,26. Ничья – 6,66. Выигрыш армян – 6,66.

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.

Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.

"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.