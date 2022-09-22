Армения - Украина: где смотреть матч Лиги наций и прогнозы букмекеров

В субботу, 24 сентября, сборная Украины в рамках пятого тура Лиги наций сезона-2022/23 встретится с командой Армении.

В субботу, 24 сентября , сборная Украины проведет матч 5-го тура групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23 против национальной команды Армении. Перед этим "сине-желтые" на выезде разгромно проиграли шотландцам.

Поединок Армения - Украина состоится на Республиканском стадионе в Ереване. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Армения - Украина

На территории Украины поединок в прямом эфире в рамках информационного марафона "Единые новости" покажут телеканалы ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспільне", транслируемые в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2.

Абоненты, пользующиеся спутниковым телевидением, не смогут посмотреть этот матч на названных каналах. Кроме того, поединок будет доступен для просмотра на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Также онлайн-трансляция игры Армения - Украина будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Армения - Украина

Бесспорным фаворитом поединка букмекеры считают украинскую команду. На победу подопечных Александра Петракова можно поставить с коэффициентом 1,54. Ничья - 4,35. Победа армян оценивается коэффициентом 8,10.

По итогам четырех туров сборная Украины с 7 очками размещается на второй позиции в своем квартете. Лидирует с 9 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

После игры с Арменией команда Александра Петракова в заключительном поединке Лиги наций-2022/23 встретится с Шотландией. Матч состоится 27 сентября в Кракове.

Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.

Напомним, сборная Украины не сумела пробиться на Чемпионат мира-2022, который состоится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В финале квалификации на мундиаль наша команда уступила Уэльсу (0:1).

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