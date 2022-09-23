Армения - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Текстовый репортаж и видеотрансляция поединка 5-го тура групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23 между сборными Армении и Украины.

В субботу, 24 сентября , сборная Украины в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 встретится с национальной командой Армении.

Предпоследний поединок "сине-желтых" в нынешнем розыгрыше турнира состоится на Республиканском стадионе в Ереване. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

По итогам четырех туров сборная Украины с 7 очками размещается на второй позиции в своем квартете. Лидирует с 9 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

После игры с Арменией команда Александра Петракова в заключительном поединке Лиги наций-2022/23 встретится с Шотландией. Матч состоится 27 сентября в Кракове.

Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.

Видеотрансляция матча Армения - Украина