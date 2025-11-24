Арсенал – Бавария: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Арсенал" – "Бавария" / © Associated Press

Реклама

В среду, 26 ноября, лондонский "Арсенал" примет мюнхенскую "Баварию" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После четырех туров "Бавария" и "Арсенал" лидируют в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, набрав максимально возможные 12 очков.

Реклама

В предыдущих матчах самого престижного евротурнира "канониры" победили "Атлетик" Бильбао (2:0), "Олимпиакос" (2:0), "Атлетико" Мадрид (4:0) и пражскую "Славию" (3:0).

Мюнхенцы обыграли "Челси" (3:1), "Пафос" (5:1), "Брюгге" (4:0) и ПСЖ (2:1).

Где смотреть матч Арсенал – Бавария

В Украине поединок "Арсенал" – "Бавария" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Арсенал – Бавария

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Арсенал". На победу английского клуба можно поставить с коэффициентом 2,22. Ничья – 3,60. Выигрыш немецкой команды – 3,00.

Реклама

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда играет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам основного этапа Лиги чемпионов восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.