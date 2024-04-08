Арсенал – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 9 апреля, лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко примет мюнхенскую "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В 1/8 финала самого престижного евротурнира "Арсенал" в серии пенальти одолел "Порту" (0:1, 1:0). В свою очередь, "Бавария" прошла "Лацио" (0:1, 3:0).

Где смотреть матч Арсенал – Бавария

На территории Украины поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Баварией" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Бавария

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают английский клуб. На победу "Арсенала" можно поставить с коэффициентом 1,77. Ничья – 4,05. Выигрыш мюнхенцев – 4,75.

Также выше оцениваются шансы "канониров" в двухматчевой дуэли. На проход команды Микеля Артеты в полуфинал Лиги чемпионов принимаются ставки с коэффициентом 1,66. На итоговый успех "Баварии" – 2,34.

Ответный поединок между "Баварией" и "Арсеналом" запланирован на среду, 17 апреля.

Добавим, что в полуфинале победитель пары "Арсенал" – "Бавария" сыграет с триумфатором противостояния "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити".

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