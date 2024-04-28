"Арсенал" без Зинченко чуть не упустил победу над "Тоттенхэмом" в дерби Северного Лондона (видео)

"Канониры" позволили "шпорам" возродить интригу в поединке, но все-таки завоевали важные три очка в борьбе за чемпионство.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде обыграл "Тоттенхэм" в центральном матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:3 .

В первом тайме команда Микеля Артеты трижды поразила ворота принципиального соперника. На 15-й минуте полузащитник "шпор" Пьер-Эмиль Хейбьерг головой забил в свои ворота после навеса Мартина Эдегора с углового.

На 22-й минуте хозяева могли сравнять счет, но гол Мики ван де Вена был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора (VAR).

На 27-й минуте "пушкари" отличились во второй раз. Букайо Сака получил диагональ от Кая Хаверца, сместился в центр и точно пробил в дальний угол.

На 38-й минуте "Арсенал" забил третий мяч. Хаверц с нескольких метров расстрелял ворота ударом головой после подачи Деклана Райса с углового.

Во втором тайме подопечные Ангелоса Постекоглу почти смогли оформить камбэк. На 64-й минуте голкипер "канониров" Давид Рая ошибся с передачей от собственных ворот и защитник "шпор" Кристиан Ромеро моментально наказал его за это, отправив мяч в сетку.

На 87-й минуте "Тоттенхэм" вплотную приблизился к "Арсеналу" в счете. Райс вместо мяча ударил ногой соперника в своей штрафной – арбитр просмотрел эпизод на VAR и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Сон Хын Мин.

В конце игры "шпоры" большими силами атаковали в надежде забить третий гол и избежать поражения, но "Арсенал" сдержал напор и добыл важные три очка.

Отметим, что Зинченко весь матч провел на скамейке для запасных.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе Арсенал (80 очков) увеличил свой отрыв от "Манчестер Сити" на вершине турнирной таблицы АПЛ до четырех баллов, но команда Хосепа Гвардиолы сыграла на два матча меньше. "Тоттенхэм" (60 пунктов) остался на пятой позиции и продолжает бороться с "Астон Виллой" за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В следующем туре АПЛ команда Артеты 4 мая примет "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного, а "шпоры" 2 мая на выезде проведут перенесенный матч 26-го тура чемпионата Англии против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

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