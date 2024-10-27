"Арсенал" без Зинченко не удержал победу над "Ливерпулем" в результативном матче АПЛ (видео)

Украинец провел весь поединок на скамейке для запасных.

"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью в центральном матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 2:2 .

На 9-й минуте противостояния "канониров" вывел вперед Букайо Сака. Мерсисайдцы отыгрались на 18-й минуте усилиями Вирджила Ван Дейка.

Но на перерыв хозяева все равно ушли при преимуществе в счете, ведь на 43-й минуте отличился Микель Мерино.

Впрочем, удержать победу подопечные Микеля Артеты не сумели. На 81-й минуте Мохаммед Салах вырвал ничью для команды Арне Слота.

Отметим, что украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча "Арсенал" – "Ливерпуль"

После этого поединка "Арсенал" (18 очков) занимает третье место в АПЛ. "Ливерпуль" (22 балла) находится на второй позиции. Лидирует в чемпионате "Манчестер Сити" (23 пункта).

В следующем туре АПЛ "канониры" 2 ноября на выезде сразятся с "Ньюкаслом", а мерсисайдцы в тот же день примут "Брайтон".

Читайте также:

"Челси" с Мудриком обыграл "Ньюкасл" и запрыгнул в топ-4 АПЛ (видео)

"Эвертон" с Миколенко в компенсированное время спасся от поражения в матче АПЛ (видео)

"Борнмут" с Забарным на последних секундах спас очко в матче АПЛ против "Астон Виллы" (видео)

"Манчестер Сити" благодаря Холанду одолел аутсайдера и возглавил АПЛ (видео)