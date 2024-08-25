"Арсенал" без Зинченко обыграл "Астон Виллу" в центральном матче второго тура АПЛ

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде одержал победу над "Астон Виллой" в матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 0:2 .

В первом тайме командам не удалось изменить счет на табло. В середине второй половины встречи подопечные Микеля Артеты вышли вперед – точный удар на 67-й минуте нанес Леандро Троссард.

На 77-й минуте "канониры" закрепили свое преимущество в счете – Томас Партей отличился голом после передачи, которую сделал Букайо Сака. Подопечные Унаи Эмери ничем ответить не сумели.

Отметим, что Зинченко весь матч провел на скамейке для запасных. На позиции левого защитника в стартовом составе вышел Юрриен Тимбер, которого на 80-й минуте заменил Риккардо Калафиори.

Для "Арсенала" это вторая подряд победа на старте нового сезона АПЛ, в первом туре лондонский клуб победил "Вулверхэмптон" со счетом 2:0. "Пушкари" с 6 очками занимают третью позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Астон Вилла" потерпела первое поражение в этом сезоне. "Львы" находятся на 12-м месте в АПЛ, имея три зачетных балла в своем активе.

В третьем туре АПЛ "Арсенал" примет "Брайтон", а "Астон Вилла" на выезде встретится с "Лестером". Оба матча состоятся 31 августа.

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