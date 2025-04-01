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"Арсенал" без Зинченко обыграл "Фулхэм" и продолжил погоню за лидером АПЛ (видео)
"Канониры" до 9 очков сократили отставание от "Ливерпуля", который еще имеет матч в запасе.
"Арсенал" победил "Фулхэм" в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершилась со счетом 2:1.
"Канониры" открыли счет на 37-й минуте поединка, когда точный удар нанес Микель Мерино.
Во втором тайме подопечные Микеля Артеты удвоили свое преимущество – на 73-й минуте гол забил Букайо Сака.
На 90+4-й минуте гости отквитали один мяч усилиями Родригу Муниза, но от поражения это их не спасло.
Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных.
В этом сезоне в активе 28-летнего украинца 10 поединков в АПЛ, в которых он не отличался результативными действиями.
Обзор матча "Арсенал" – "Фулхэм"
Будет добавлен в скором времени.
После этой победы Арсенал (61 очко) продолжает занимать второе место в АПЛ. "Пушкари" сократили отставание от лидера чемпионата – "Ливерпуля" – до 9 баллов, но мерсисайдцы еще имеют матч в запасе.
В свою очередь, "Фулхэм" с 45 зачетными пунктами располагается на восьмой строчке элитного дивизиона чемпионата Англии.
В следующем туре АПЛ "канониры" 5 апреля на выезде сразятся с "Эвертоном", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко. Днем позже "дачники" будут принимать "Ливерпуль".