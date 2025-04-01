"Арсенал" без Зинченко обыграл "Фулхэм" и продолжил погоню за лидером АПЛ (видео)

"Арсенал" / © Associated Press

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"Арсенал" победил "Фулхэм" в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершилась со счетом 2:1 .

"Канониры" открыли счет на 37-й минуте поединка, когда точный удар нанес Микель Мерино.

Во втором тайме подопечные Микеля Артеты удвоили свое преимущество – на 73-й минуте гол забил Букайо Сака.

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На 90+4-й минуте гости отквитали один мяч усилиями Родригу Муниза, но от поражения это их не спасло.

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных.

В этом сезоне в активе 28-летнего украинца 10 поединков в АПЛ, в которых он не отличался результативными действиями.

Обзор матча "Арсенал" – "Фулхэм"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы Арсенал (61 очко) продолжает занимать второе место в АПЛ. "Пушкари" сократили отставание от лидера чемпионата – "Ливерпуля" – до 9 баллов, но мерсисайдцы еще имеют матч в запасе.

В свою очередь, "Фулхэм" с 45 зачетными пунктами располагается на восьмой строчке элитного дивизиона чемпионата Англии.

В следующем туре АПЛ "канониры" 5 апреля на выезде сразятся с "Эвертоном", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко. Днем позже "дачники" будут принимать "Ливерпуль".