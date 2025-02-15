"Арсенал" без Зинченко обыграл "Лестер" и продолжил погоню за "Ливерпулем" в АПЛ (видео)

"Арсенал" на выезде одержал победу над "Лестером" в матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере завершился со счетом 0:2 .

Оба гола "канониры" забили под занавес противостояния. Дубль оформил Микель Мерино, который на 69-й минуте вышел на замену вместо Рахима Стерлинга. Испанский полузащитник отличился голами на 81-й и 87-й минутах. Ассистировали ему Итан Нванери и Леандро Троссард.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча "Лестер" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Арсенал" (53 очка) продолжает занимать второе место в АПЛ и сократил отставание от "Ливерпуля" (57 баллов), который с матчем в запасе лидирует. "Лестер" (17 пунктов) остается в зоне вылета, на 18-й позиции.

В следующем туре команда Микеля Артеты 22 февраля примет "Вест Хэм", а "лисы" днем ранее дома встретятся с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

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