"Арсенал" без Зинченко обыграл "Манчестер Юнайтед" и вернулся на первое место в АПЛ (видео)

Перед заключительным туром "канониры" сохраняют шансы побороться с "Манчестер Сити" за титул.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде одолел "Манчестер Юнайтед" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этом противостоянии команда Микеля Артеты забила в первом тайме. На 20-й минуте встречи Леандро Троссард замкнул прострел от Кая Хаверца.

Зинченко провел весь поединок на скамейке для запасных. В этом сезоне 27-летний украинец принял участие в 26 матчах "канониров" в чемпионате Англии, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Арсенал" (86 очков) вышел на первое место в АПЛ, сдвинув "Манчестер Сити" (85 баллов) на вторую строчку. Однако у команды Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе. "Манчестер Юнайтед" (54 пункта) остался на восьмой позиции.

"Пушкарям" осталось сыграть лишь один поединок в текущем розыгрыше АПЛ – 19 мая дома против "Эвертона" украинца Виталия Миколенко. Параллельно "Манчестер Сити" будет принимать "Вест Хэм". Перед этим "горожане" 14 мая на выезде встретятся с "Тоттенхэмом" в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии.

Что касается "Манчестер Юнайтед", то для команды Эрика тен Хага сезон АПЛ завершится матчами с "Ньюкаслом" (15 мая, дома) и "Брайтоном" (19 мая, в гостях).

Напомним, 25 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится финал Кубка Англии, в котором за трофей сразятся "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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