"Арсенал" без Зинченко одержал разгромную победу и возглавил АПЛ

"Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" на своем поле разгромил "Лидс" в матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 5:0 .

"Канониры" открыли счет на 34-й минуте встречи – отличился Юрьен Тимбер. В компенсированное к первому тайму время преимущество лондонцев укрепил Букайо Сака.

Сразу после перерыва подопечные Микеля Артеты в третий раз поразили ворота соперника – свой дебютный гол за "Арсенал" забил летний новичок команды Виктор Дьекереш.

На 56-й минуте хозяева нанесли еще один результативный удар – Тимбер оформил дубль.

Окончательный счет в поединке на 90+5-й минуте установил Дьекереш, который оформил дубль, реализовав пенальти.

Украинский футболист "пушкарей" Александр Зинченко во второй раз подряд не попал в заявку на матч АПЛ. Ранее СМИ сообщали, что 28-летний украинец близок к тому, чтобы покинуть лондонский клуб. В его услугах был заинтересован турецкий "Фенербахче".

Для "Арсенала" это вторая подряд победа на старте нового сезона АПЛ – в первом туре "канониры" на выезде одолели "Манчестер Юнайтед" (1:0). Подопечные Артеты с 6 очками после двух матчей возглавили турнирную таблицу.

"Лидс" (3 балла) располагается на 11-й позиции. В стартовом туре "павлины" дома обыграли "Эвертон" (1:0) украинского защитника Виталия Миколенко.

В третьем туре "Арсенал" 31 августа на выезде сразится с действующим чемпионом "Ливерпулем", а "Лидс" днем ранее примет "Ньюкасл".

