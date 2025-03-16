"Арсенал" без Зинченко одолел "Челси" в центральном матче 29-го тура АПЛ (видео)

Гол Микеля Мерино принес "канонирам" победу в лондонском дерби.
"Арсенал" дома обыграл "Челси" в центральном матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече "канониры" забили на 20-й минуте, когда Микель Мерино замкнул подачу с углового от Мартина Эдегора.
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных.
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не попал в заявку на игру, поскольку продолжает быть временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
Обзор матча "Арсенал" – "Челси"
После этой победы "Арсенал" (58 очков) продолжает занимать второе место в АПЛ – команда Микеля Артеты сократила отставание от лидера чемпионата "Лверпуля" до 12 баллов. "Челси" (49 пунктов) остается на четвертой позиции.
В следующем туре АПЛ "пушкари" 1 апреля примут "Фулхэм", а команда Энцо Марески 3 апреля на своем поле встретится с "Тоттенхэмом".
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