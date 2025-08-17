- Дата публикации
"Арсенал" без Зинченко одолел "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 1-го тура АПЛ (видео)
"Канониры" на выезде обыграли "красных дьяволов" благодаря единственному голу.
"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в этом противостоянии подопечные Микеля Артеты забили на 13-й минуте. Автором результативного удара стал итальянский защитник Риккардо Калафиори.
Украинский футболист "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч. Ранее СМИ сообщали, что 28-летний украинец близок к тому, чтобы покинуть лондонский клуб.
Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"
Во втором туре АПЛ "пушкари" 23 августа примут "Лидс", а "красные дьяволы" днем позже на выезде встретятся с "Фулхэмом".
В прошлом сезоне "Арсенал" занял второе место в АПЛ, пропустив вперед только "Ливерпуль". МЮ финишировал на 15-й позиции.