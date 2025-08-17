ТСН в социальных сетях

"Арсенал" без Зинченко одолел "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 1-го тура АПЛ (видео)

"Канониры" на выезде обыграли "красных дьяволов" благодаря единственному голу.

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в этом противостоянии подопечные Микеля Артеты забили на 13-й минуте. Автором результативного удара стал итальянский защитник Риккардо Калафиори.

Украинский футболист "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч. Ранее СМИ сообщали, что 28-летний украинец близок к тому, чтобы покинуть лондонский клуб.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

Во втором туре АПЛ "пушкари" 23 августа примут "Лидс", а "красные дьяволы" днем позже на выезде встретятся с "Фулхэмом".

В прошлом сезоне "Арсенал" занял второе место в АПЛ, пропустив вперед только "Ливерпуль". МЮ финишировал на 15-й позиции.

