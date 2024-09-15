"Арсенал" без Зинченко одолел "Тоттенхэм" в центральном матче 4-го тура АПЛ (видео)

"Арсенал" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в центральном матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Принципиальное дерби Северного Лондона завершилось со счетом 0:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. Во второй половине противостояния подопечные Микеля Артеты сумели вырвать победу – на 64-й минуте защитник "канониров" Габриэл забил после подачи с углового, которую выполнил Букайо Сака.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко оказался вне заявки на этот матч. Как сообщила пресс-служба "пушкарей", причиной отсутствия 27-летнего украинца стала травма икроножной мышцы.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

"Арсенал" с 10 очками поднялся на второе место в АПЛ. "Тоттенхэм" с 4 баллами находится на 13-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "канониры" 22 сентября на выезде сыграют против "Манчестер Сити". Днем ранее "шпоры" примут "Брентфорд" украинца Егора Ярмолюка.

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