"Арсенал" без Зинченко одолел "Вулверхэмптон" и возглавил турнирную таблицу АПЛ (видео)

"Канониры" сдвинули с первого места "Манчестер Сити", который имеет матч в запасе.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко обыграл "Вулверхэмптон" в выездном поединке 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:2 .

Лондонский клуб вышел вперед в конце первого тайма. На 45-й минуте Леандро Троссард получил мяч от Габриэла Жезуса и пробил точно в дальнюю "девятку".

Интрига в этом поединке держалась до последних минут. Только в компенсированное время, на 90+5-й минуте, Мартин Эдегор забил второй мяч в ворота хозяев.

Зинченко весь матч провел на скамейке для запасных "канониров".

Обзор матча "Вулверхэмптон" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Арсенал" (74 очка) поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты обошла "Манчестер Сити", который имеет 73 балла и матч в запасе. "Вулверхэмптон" (43 пункта) занимает 11-ю позицию.

Во вторник, 23 апреля, "пушкари" примут "Челси" Михаила Мудрика в перенесенном матче 29-го тура АПЛ. Днем позже "волки" на своем поле встретятся с "Борнмутом" украинского защитника Ильи Забарного.

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