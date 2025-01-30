"Арсенал" без Зинченко одолел "Жирону" с Цыганковым и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

"Канониры" пропустили первыми, но затем переломили ход поединка.

Лондонский "Арсенал" на выезде победил "Жирону" в матче последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в испанском городе Жирона завершилась со счетом 1:2 .

На 28-й минуте встречи хозяев поля вывел вперед Арно Данжума. Однако еще до перерыва подопечные Микеля Артеты ответили своими двумя мячами – на 37-й минуте счет сравнял Жоржиньо, а через пять минут забил Итан Нванери.

Второй тайм прошел без забитых мячей. На 76-й минуте испанская команда была близка к тому, чтобы отыграться, но гол Кристана Стуани отменили из-за офсайда. На 90+3-й минуте вингер английского клуба Рахим Стерлинг не реализовал пенальти.

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел на поле 68 минут, результативными действиями не отличился. Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко со скамейки для запасных не появился.

Обзор матча "Жирона" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Арсенал" с 19 очками занял третье место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и завоевал прямую путевку в 1/8 финала. "Жирона" (3 очка) финишировала на 33-й позиции и покинула турнир.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится в пятницу, 31 января. Первые поединки этой стадии сыграют 11/12 февраля, а ответные встречи – 18/19 февраля.

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