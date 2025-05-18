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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Арсенал" без Зинченко победил "Ньюкасл" и завоевал путевку в Лигу чемпионов (видео)

"Канониры" в следующем сезоне снова будут играть в самом престижном еврокубке.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал" – "Ньюкасл"

"Арсенал" – "Ньюкасл" / © Associated Press

"Арсенал" победил "Ньюкасл" в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече "канониры" забили на 55-й минуте – Деклан Райс мощно пробил из-за пределов штрафной площадки после передачи Мартина Эдегора.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко весь матч провел на скамейке для запасных.

Обзор матча "Арсенал" – "Ньюкасл"

Этой победой "Арсенал" (71 очко) гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда Микеля Артеты закрепилась на втором месте в АПЛ.

"Ньюкасл" (66 баллов) занимает третью позицию и в последнем туре чемпионата Англии продолжит бороться за попадание в самый престижный еврокубок. Для этого нужно финишировать в топ-5.

В заключительном туре АПЛ "пушкари" на выезде сразятся с "Саутгемптоном", а "сороки" примут "Эвертон". Матчи состоятся 25 мая.

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