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"Арсенал" без Зинченко победил "Ньюкасл" и завоевал путевку в Лигу чемпионов (видео)
"Канониры" в следующем сезоне снова будут играть в самом престижном еврокубке.
"Арсенал" победил "Ньюкасл" в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече "канониры" забили на 55-й минуте – Деклан Райс мощно пробил из-за пределов штрафной площадки после передачи Мартина Эдегора.
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко весь матч провел на скамейке для запасных.
Обзор матча "Арсенал" – "Ньюкасл"
Этой победой "Арсенал" (71 очко) гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда Микеля Артеты закрепилась на втором месте в АПЛ.
"Ньюкасл" (66 баллов) занимает третью позицию и в последнем туре чемпионата Англии продолжит бороться за попадание в самый престижный еврокубок. Для этого нужно финишировать в топ-5.
В заключительном туре АПЛ "пушкари" на выезде сразятся с "Саутгемптоном", а "сороки" примут "Эвертон". Матчи состоятся 25 мая.