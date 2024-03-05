"Арсенал" без Зинченко поиздевался над аутсайдером АПЛ и продолжил погоню за чемпионством (видео)

Успех в игре с "Шеффилд Юнайтед" позволил "канонирам" вплотную приблизиться к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде разбил "Шеффилд Юнайтед" в заключительном матче 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Брэмолл Лэйн" в Шеффилде завершился со счетом 0:6 .

Подопечные Микеля Артеты решили судьбу встречи еще в первом тайме, пять раз поразив ворота соперника.

На 5-й минуте игры счет открыл капитан "канониров" Мартин Эдегор. На 13-й минуте автоголом отличился защитник хозяев Джейден Богл. Еще через две минуты за лондонский клуб забил Габриэл Мартинелли.

На 25-й минуте Кай Хаверц стал автором четвертого мяча "пушкарей" в этом матче, а на 39-й минуте результативный удар нанес Деклан Райс.

Вторая половина поединка получилась менее богатой на голы. На 58-й минуте Бен Уайт забил шестой мяч в ворота хозяев поля, который в итоге стал последним в этом противостоянии.

Отметим, что Зинченко не попал в заявку лондонцев на эту игру. Украинец продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Обзор матча "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал"

Любопытно, что "Шеффилд Юнайтед" установил антирекорд. Это первая команда в истории Английской футбольной лиги, пропустившая 5+ голов в четырех домашних матчах подряд во всех турнирах.

После этой победы "Арсенал" (61 очко) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда Артеты на один балл отстает от "Манчестер Сити" и на два – от лидирующего "Ливерпуля". "Шеффилд Юнайтед" (13 пунктов) идет на последней, 20-й строчке.

В следующем туре английского чемпионата "Арсенал" 9 марта примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, а "Шеффилд Юнайтед" в тот же день приедет в гости к "Борнмуту" украинского защитника Ильи Забарного.

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