"Арсенал" без Зинченко поиздевался над "Вест Хэмом" и догнал "Манчестер Сити" в АПЛ (видео)

Подопечные Микеля Артеты сполна отплатили "молотобойцам" за поражение в первом круге.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко разбил "Вест Хэм" в выездном матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок между лондонскими клубами завершился со счетом 0:6 в пользу "канониров".

Подопечные Микеля Артеты сняли вопрос о победителе встречи еще в первом тайме, четырежды поразив сетку ворот "молотобойцев". На 32-й минуте счет в игре открыл Уильям Салиба, забив головой после подачи с углового от Деклана Райса.

На 41-й минуте Букайо Сака удвоил преимущество "пушкарей", реализовав пенальти. Еще через три минуты "Арсенал" сделал счет разгромным – Габриэл ударом головой замкнул подачу со штрафного в исполнении Райса.

На 45+2-й минуте "канониры" забили четвертый мяч – Леандро Троссард положил мяч в дальнюю "девятку", воспользовавшись пасом Мартина Эдегора.

Во втором тайме команда Артеты не остановилась и продолжила радовать своих болельщиков яркой атакующей игрой. На 63-й минуте Сака оформил дубль, из пределов штрафной точно пробив в ближний угол после передачи Эдегора.

На 66-й минуте мяч в шестой раз побывал в воротах "Вест Хэма" – Райс нанес классный удар в дальний угол из-за пределов штрафной площадки. Ассистом отличился Бен Уайт.

Отметим, что Зинченко не попал в заявку "Арсенала" на этот матч из-за травмы, которую получил в победном поединке прошлого тура против "Ливерпуля".

Обзор матча "Вест Хэм" – "Арсенал"

Таким образом, "канониры" сверхубедительно отомстили "молотобойцам" за поражение в первом круге текущего сезона АПЛ. Тогда "Арсенал" с Зинченко на поле дома проиграл "Вест Хєму" со счетом 0:2.

"Арсенал" (52 балла) остался на третьем месте в АПЛ. "Канониры" догнали "Манчестер Сити" по набранным очкам, но команда Хосепа Гвардиолы имеет матч в запасе. Лидирует "Ливерпуль" с 54 зачетными пунктами. "Вест Хэм" (36 очков) занимает восьмую позицию.

В следующем туре "Арсенал" 17 февраля на выезде сыграет против "Бернли", а "Вест Хэм" в тот же день приедет в гости к "Ноттингему".

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