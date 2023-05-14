"Арсенал" без Зинченко потерпел разгромное фиаско в АПЛ и почти попрощался с надеждами на чемпионство

"Манчестер Сити" достаточно раз выиграть в последних трех матчах, чтобы завоевать титул.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко разгромно уступил "Брайтону" в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:3 .

Все голы подопечные бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби забили во втором тайме.

На 51-й минуте счет в игре открыл Хулио Энкисо. На 86-й минуте преимущество гостей удвоил Дениз Ундав, а в компенсированное время итог встречи подвел Первис Эступиньян.

Отметим, что Зинченко не попал в заявку "канониров" на этот матч. Ранее сообщалось, что украинец выбыл до конца сезона из-за повреждения.

Арсенал (81 балл) занимает второе место в АПЛ. Команда Микеля Артеты на 4 очка отстает от лидера – "Манчестер Сити". К тому же, "горожане" имеют игру в запасе. Таким образом, подопечным Хосепа Гвардиолы хватит одной победы в заключительных трех играх для завоевания чемпионства.

"Брайтон" (58 очков) поднялся на шестое место в чемпионате Англии и продолжает борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон.

В следующем туре "Арсенал" 20 мая на выезде сыграет с "Ноттингемом". Двумя днями ранее "Брайтон" приедет в гости к "Ньюкаслу".

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